Бразилиа, 27 февраля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. На повестке бразильского председательства вопрос расширения БРИКС сейчас не стоит. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официального представителя главы бразильского МИД Жоэла Сампайо.

По его словам, расширение БРИКС происходило в последние два председательства (ЮАР и России).

«За время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнеров. На данный момент согласились девять стран, еще три не дали окончательного ответа», — сообщил Сампайо.

Он добавил, что Индонезия только что приняла приглашение о вступлении в объединение, сделанное во время саммита в Йоханнесбурге в 2023 году.

Уточняется, что по итогам прошлогоднего саммита в Казани было объявлено о новой категории объединения — с января 2025 года статус стран-партнеров БРИКС получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Как передавало ИА Регнум, следующий саммит БРИКС состоится 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

В 2024 году в БРИКС председательствовала Россия. В октябре в Казани проходил саммит глав государств объединения. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространили её в ООН. В ходе выступления на саммите президент России Владимир Путин заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Переговоры Путина с лидерами государств БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показали, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.