Москва, 27 февраля, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Многие украинцы хотят, чтобы конфликт как можно скорее закончился, а Украина полностью вошла в состав России. Об этом заявил пленный боец ВСУ Александр Высоцкий, слова которого передаёт Минобороны РФ.

«Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав России. Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось. Какие-то фабрики, заводы, нового ничего не построилось. Нового ничего нет, а старое всё разрушают, продают, также как и порты и заводы», — рассказал он.

Кроме того, пленный призвал других украинских бойцов объединяться и идти на Киев, чтобы добиться завершения конфликта, ведь, по его словам, всё командование ВСУ находится в глубоком тылу, вдали от линии фронта, а на местах командует сержантский состав.

Высоцкий также признался, что не видит смысла в сносе памятников российским историческим личностям, который в настоящее время активно реализует киевский режим.

В сети регулярно публикуются обращения пленных бойцов ВСУ, которые призывают других украинских военных скорее завершить конфликт, а также рассказывают о насильственной мобилизации и плохом состоянии украинского фронта.

Так, попавший в плен к российским военным старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслав Погибенко 24 января призвал украинских бойцов, находящихся в окружении в любой точке фронта, сдаваться и таким образом сохранить себе жизнь. Он также призвал сослуживцев признать, что настоящими врагами украинцев являются командование ВСУ и непосредственно киевский режим.

А 26 февраля пленный военнослужащий 25-й отдельной военно-десантной бригады ВСУ Александр Чумак признался, что боится обмена военнопленными между Москвой и Киевом из-за того, что на Украине военкомы насильно и без разбора мобилизуют мужское население. Могут «поймать и второй раз», добавил боец.