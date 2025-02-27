Москва, 27 февраля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. В России подавляющее количество псевдоорганических продуктов предлагают на маркетплейсах. Об этом 27 февраля сообщили в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что в офлайн-торговле нарушения носят точечный характер.

«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн ― из 450 псевдоорганических продуктов более 400 реализовывались именно на маркетплейсах», ― процитировало «РИА Новости» представителя Роскачества.

Отмечается, что большая часть фейковой продукции — это импортные товары с маркировкой на английском языке и использованием международных знаков органической продукции. Чаще всего встречаются маркировки Organic, «Евролист» и USDA.

Сотрудники ведомства провели мониторинг в 16 популярных торговых сетях, маркетплейсах и сервисах доставки.

Покупателям напомнили, что настоящий «зеленый» продукт должен быть внесен в реестр Минсельхоза, его название должно совпадать с названием в реестре и сертификате, а сертификат на сайте должен иметь статус «Зарегистрирован».

Как сообщало ИА Регнум, Wildberries в декабре прошлого года прекратил продажу несовершеннолетним похожих на стрелковое оружие товаров. По правилам маркетплейса, прежде чем открыть карточку товара, покупатель подтверждает, что ему уже исполнилось 18 лет. При выдаче товара категории 18+ менеджер пункта выдачи заказа получает уведомление об этом и проверяет паспорт покупателя.

Традиционные розничные магазины 19 декабря призвали ограничить маркетплейсы. Крупнейшие отраслевые объединения утверждают, на маркетплейсах предпочтение отдается продвижению собственных торговых марок, необъективно завышаются цены и распространяется контрафакт, что негативно сказывается на малом и среднем традиционном бизнесе.