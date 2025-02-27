Москва, 27 февраля, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили замаскированный пункт запуска дронов-камикадзе дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 27 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости/Станислав Красильников

Удар по позициям украинских подразделений севернее населенного пункта Шостка нанесли ракетой комплекса «Искандер».

«В результате удара уничтожено несколько единиц автомобильной техники противника с оборудованием, порядка 14 единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра», ― говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ликвидированы более 20 специалистов из расчетов БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля российские военнослужащие ударом из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по позиции ВСУ в Сумской области уничтожили до 25 украинских военных, а также пусковую установку ЗРК С-300ПС, многоканальную станцию наведения ракет и несколько единиц автомобильной техники. Позиция противника была замаскирована в лесном массиве южнее Сум.

19 февраля ВС РФ нанесли «Искандером» удар по сосредоточению ВСУ в лесополосе в Сумской области. Были уничтожены украинские реактивные системы залпового огня «Ольха» калибра 300 мм.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военнослужащие нанесли ракетами ОТРК «Искандер-М» удары по более чем 1,4 тыс. целей.