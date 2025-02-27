* — компания признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 27 февраля, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Американская компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) сможет вернуться в Россию при условии выполнения действующих здесь законов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live».

Известия/Дмитрий Коротаев

Представителя Кремля спросили, возможно ли снятие блокировки с принадлежащих Meta соцсетей Facebook и Instagram по мере того, как будет восстанавливаться доверие между Москвой и Вашингтоном. Песков подчеркнул, что дело тут не в доверии.

«Какое бы доверие у нас ни было с американцами, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — сказал Песков.

Он добавил, что следовать российским законам должен и видеосервис YouTube, работу которого в стране замедлили. Соблюдение законов касается всех, подчеркнул пресс-секретарь.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы запретил работу соцсетей Instagram и Facebook в России. Поводом для иска, поданного Генпрокуратурой РФ, стала публикация на этих ресурсах призывов к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.

В октябре 2023 года глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что предпосылок для снятия блокировки с Instagram и Facebook нет.

Песков в июле 2024 года ответил на вопрос о том, стоит ли возобновить доступ к Instagram в России. Он подчеркнул, что следует использовать все платформы для донесения точки зрения Москвы, поэтому лучше как можно скорее разблокировать соцсеть. При этом «должны быть ограничения», пока идет конфликт на Украине, добавил он.