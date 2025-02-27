Москва, 27 февраля, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Харькова Богдан Поляченко, попавший в плен, призвал своего брата и его сослуживцев в рядах украинской армии сложить оружие. Он посоветовал украинским военным сдаваться российским войскам без страха.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Пацаны, сдавайтесь и будете живы, потому что я сам в этой ситуации, ко мне нормально относятся, и всё будет хорошо», ― процитировал ТАСС Поляченко.

Украинец добавил, что приятно впечатлен поведением российских военных. Они сразу поинтересовались у пленных, есть ли раненые, и оказали им первую медицинскую помощь.

Боец опроверг заявления украинских властей о жестоком обращении с пленными, подчеркнув, что ни над ним, ни над его сослуживцами никто не издевался.

«Я сейчас сам в плену: то, что рассказывали наши военные, власти, <…> это всё неправда», ― отметил пленный.

Поляченко рассказал, что его в составе группы отправили в поселок Двуречное Харьковской области. После того, как украинское подразделение провело около двух недель под интенсивными атаками беспилотников ВС РФ, бойцы приняли решение сдаться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в плен к российским военным старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслав Погибенко 24 января призвал украинских бойцов, находящихся в окружении в любой точке фронта, сдаваться и таким образом сохранить себе жизнь. Он также призвал сослуживцев признать, что настоящими врагами украинцев являются командование ВСУ и непосредственно киевский режим.

Пленный военнослужащий 25-й отдельной военно-десантной бригады ВСУ Александр Чумак признался, что боится обмена военнопленными между Москвой и Киевом из-за того, что на Украине военкомы насильно и без разбора мобилизуют мужское население. Могут «поймать и второй раз», добавил боец.

Военные российской группировки войск «Север» 19 февраля сообщили, что в ходе освобождения села Свердликово в приграничье Курской области много бойцов украинских формирований попало в плен.

За неделю с 8 по 14 февраля на линии боевого соприкосновения в плен сдались 24 украинских военнослужащих.