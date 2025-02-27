В США назвали тратой времени поездку Макрона к Трампу из-за Украины
Politico: Макрон впустую потратил время на поездку к Трампу из-за Украины
Вашингтон, 27 февраля, 2025, 08:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон впустую потратил время, пытаясь получить от США гарантии по безопасности для Украины. Об этом сообщило издание Politico.
Французский лидер проинформировал своих европейских коллег о переговорах с американским президентом Дональдом Трампом. Это была экстренно созванная видеоконференция, длившаяся полчаса.
«[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — рассказал изданию неназванный дипломат.
Высокопоставленный европейский чиновник выразил уверенность, что поездка Макрона в США оказалась пустой тратой времени. По мнению второго дипломата, Европа сейчас довольно одинока в том, что касается гарантий для Украины.
Встреча Макрона и Трампа в Белом доме прошла 24 февраля.
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