Вашингтон, 27 февраля, 2025, 08:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон впустую потратил время, пытаясь получить от США гарантии по безопасности для Украины. Об этом сообщило издание Politico.

Французский лидер проинформировал своих европейских коллег о переговорах с американским президентом Дональдом Трампом. Это была экстренно созванная видеоконференция, длившаяся полчаса.

«[Макрон] сказал, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи. Так что, действительно, стратегическая двусмысленность в этом вопросе сохраняется», — рассказал изданию неназванный дипломат.

Высокопоставленный европейский чиновник выразил уверенность, что поездка Макрона в США оказалась пустой тратой времени. По мнению второго дипломата, Европа сейчас довольно одинока в том, что касается гарантий для Украины.

Встреча Макрона и Трампа в Белом доме прошла 24 февраля.

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