Москва, 27 февраля, 2025, 09:03 — ИА Регнум. В России с 1 марта вступит в силу ряд законов, в частности, направленных на защиту здоровья детей. Об этом 27 февраля сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так, с наступлением весны начнет действовать закон, который запрещает продавать лицам младше 18 лет безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Прежде эти меры действовали только в ряде регионов, теперь запрет вводится повсеместно. Кроме того, запрещается продавать детям потенциально опасные газосодержащие товары — например, баллончики для заправки зажигалок.

«Вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности», ― написал спикер ГД в Telegram-канале.

Он уточнил, что воспользоваться денежными средствами можно будет только в случае снятия статуса иноагента.

Также у россиян появится дополнительный механизм защиты от мошенников: самозапрет на оформление кредитов. Отменить его граждане смогут на портале «Госуслуги» после подачи заявления или в МФЦ с 1 сентября 2025 года.

Весной начнет работать закон о снижении нагрузки на педагогов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Согласно новым правилам, педагоги будут готовить документы только по конкретному списку, а руководство не сможет возложить на них обязанности, которые не предусмотрены законом «Об образовании».

С 1 марта в рекламе кредитов и займов нужно будет в обязательном порядке указывать все условия, влияющие на их полную стоимость, либо давать ссылку на сайт с этой информацией. Также появится предупреждение о рисках. Эти меры, пояснил Володин, помогут людям получить все необходимые сведения об услуге и принять взвешенное решение.

Кроме того, со следующего месяца у граждан появится возможность строить индивидуальные жилые дома по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Для строительства дома с использованием механизма эскроу можно будет привлечь средства материнского капитала.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 марта начнет действовать закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, выведенных из гражданского оборота. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или препаратов, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

Также с начала весны вступят в силу новые правила регистрации земельных участков. Теперь зарегистрировать сделку будет невозможно, если границы землевладений не будут внесены в ЕГРН.

С 1 марта в России повысят пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат. Вырастет пособие по беременности и родам для женщин, которых уволили из-за закрытия предприятия. Также проиндексированные выплаты получат военные пенсионеры.