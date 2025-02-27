* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 27 февраля, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Пользователи Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) массово пожаловались на появление в Reels роликов с шокирующим контентом. Такую проблему зафиксировали с вечера 26 февраля, сообщил телеканал CNBC.

У многих пользователей в приложении подавляющая часть видео идет с пометкой «потенциально неприемлемый контент». При этом даже те, у кого включен контроль конфиденциального контента сообщили, что видят в своих лентах тревожные видеоролики, в том числе со сценами насилия и жесткости. Отмечается, что некоторых из таких видео даже не появляется предупреждение о неприемлемом контенте.

Предположительно, причиной мог стать сбой в работе искусственного интеллекта, который проверяет посты на наличие опасного контента и ограничивает их видимость. Еще одна вероятная причина ― изменение алгоритма Instagram. Последнее обновление приложения могло ошибочно установить приоритет для определенных постов, что привело к всплеску шокирующего контента.

На утро 27 февраля проблема актуальна и для России.

В компании Meta извинились перед пользователями и заявили, что уже исправили ошибку.

«Мы исправили ошибку, из-за которой некоторые пользователи могли видеть в своей ленте Instagram Reels контент, который не должен был быть рекомендован. Мы приносим извинения за ошибку», ― говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы запретил деятельность в России соцсетей Instagram и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Иск был подан в связи с тем, что в этих соцсетях размещали призывы к насилию против граждан России, в том числе военнослужащих.

В октябре 2023 года глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что предпосылок для снятия блокировки с Instagram и Facebook нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июля прошлого года на вопрос о том, стоит ли возобновить доступ к соцсети, заявил, что Россия должна использовать все платформы, чтобы доносить свою точку зрения в разных странах. Он считает, что лучше как можно скорее возобновить доступ к Instagram, но в условиях конфликта «должны быть ограничения».