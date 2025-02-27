Пекин, 27 февраля, 2025, 08:13 — ИА Регнум. В Китае учёные успешно испытали первый в мире двигатель с косой детонацией (ODE), способный работать на стандартном авиационном керосине и развивать скорость до 16 Махов (почти до 20 тыс. км/ч). Об этом 26 февраля сообщила газета South China Morning Post.

N509FZ Самолёты ВВС Китая

«Это потенциальное революционное решение в области гиперзвуковых двигателей, которое может изменить границы возможностей воздушных и космических путешествий», — отметили в статье.

Также в публикации указали, что в ударной трубе JF-12 в Пекине, имитирующей условия полёта с высокой скоростью Маха на высоте более 40 км, исследователи из Китайской академии наук добились устойчивых косых детонационных волн с использованием обычного керосина.

В результате экспериментов учёные выяснили, что скорость сгорания у данного двигателя оказалась в 1000 раз выше, чем у традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателей, с эксплуатационной способностью в диапазоне от 6 до 16 Махов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе экипаж на борту китайской орбитальной станции Tiangong впервые синтезировал кислород и ингредиенты для ракетного топлива. Всего провели 12 экспериментов. В устройстве использовались полупроводниковые катализаторы, преобразующие углекислый газ и воду в кислород. Космонавты сосредоточились на преобразовании углекислого газа при комнатной температуре, точном управлении потоками газа и жидкости в условиях микрогравитации. Также они продемонстрировали обнаружение продуктов реакции в режиме реального времени.