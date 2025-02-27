ДНР, 27 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Жительница Курахово в Донецкой Народной Республике Наталья Андриевская не может забыть, как украинские военные пытались расстрелять её вместе с соседкой.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

По словам женщины, они шли вдоль жилых домов в Южном микрорайоне. В какой-то момент началась стрельба.

«С домов по нам начали стрелять боевики. Рядом с нами не было ни российских солдат, никого, только мы — гражданские женщины. Я убежала, а соседку ранили в ногу», — рассказала «РИА Новости» Наталья Андриевская.

Женщина уточнила, что соседка выжила, её эвакуировали в Донецк, где она проходит лечение.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области ночью 27 февраля город Грайворон подвергся атаке беспилотника ВСУ, в результате которой погиб мирный житель, ещё один мужчина получил ранения.

Обстрелы российских территорий украинскими военными на фоне встреч представителей России и США в Эр-Рияде усиливаются, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, прилёты усиливаются в ДНР, Горловку атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников. На линии соприкосновения в сутки получают ранения порядка 15 человек, каждый пятый погибает. Также обстрелам максимально подвергается Белгородская область, Шебекино.