Москва, 27 февраля, 2025, 07:39 — ИА Регнум. Ночью 27 февраля дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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В частности, 12 беспилотников противника поразили в небе над Орловской областью. Ещё по три БПЛА сбили в Курской и Белгородской областях, один украинский дрон уничтожили над территорией Республики Крым.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что в результате отражения массовой атаки беспилотников ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 февраля российские силы ПВО перехватили 128 украинских беспилотников. Больше всего дронов было зафиксировано над Краснодарским краем, где ВС РФ нейтрализовали 83 БПЛА. Ещё 30 украинских дронов сбили над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Чёрного моря, по одному беспилотнику ликвидировали в Брянской и Курской областях.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал ночную атака ВСУ на российские регионы. По его словам, украинские власти атаками на гражданские объекты пытаются продемонстрировать Западу не свои «шакальи» привычки, а военный потенциал.