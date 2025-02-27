Белый дом будет стремиться к тому, чтобы киевские власти в рамках планирующегося мирного соглашения с Россией вернули себе «как можно больше» территорий. Заявление об этом президент США Дональд Трамп сделал 26 февраля на своём первом заседании кабинета министров, несмотря на то, что ранее не раз подчёркивал маловероятность возвращения Украины к границам 2014 года. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1099-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп с Путиным начинают большую игру

Отвечая на вопрос журналистов, каким видится будущее новых российских территорий, надо ли их вернуть Украине, Трамп ответил: «Попробуй забери». И тут же поправился, подчеркнув что администрация Белого дома сделает всё возможное для заключения наилучшего соглашения для обеих сторон. Вместе с тем Трамп пообещал «очень сильно постараться», чтобы Украине вернулось «как можно больше».

Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой ВСУ, а за два месяца этого, 2025-го — ещё более 600 квадратных километров, отмечал 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Также, по его словам, Вооружённые силы России освободили от украинских формирований порядка 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, при этом в Луганской Народной Республике нужно освободить менее 1% территории.

О том, что на переговорах об урегулировании конфликта на Украине не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России, заявлял 17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Джуричем. Министр напомнил, что компромиссов по Украине достигали неоднократно, и каждый раз благодаря России. При этом дипломат допустил, что США помогут в урегулировании конфликта, так как они играют главную роль в этом кризисе с самого начала.

Тем временем 26 февраля профессиональную дату отмечают военнослужащие и ветераны Сил специальных операций (ССО). Эти сравнительно молодые войска Вооружённых сил России выполняют боевые и специальные задачи в зоне спецоперации, наносят врагу удары в самые чувствительные и болезненные точки, уничтожают важные объекты, вооружение, военную технику и живую силу противника.

Захваченные специалистами сил пленные и образцы технических средств обеспечивают командование актуальной информацией о замыслах противника, отмечают в Минобороны. Президент Владимир Путин, поздравляя бойцов, отметил, что в России продолжится укрепление и развитие ССО.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950137" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление военнослужащим и ветеранам ССО

Глава государства также заверил военных, что будет сделано всё необходимое, чтобы части ССО становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.