Судьба «Крокус Сити Холла» после теракта пока не определена
Эмин Агаларов сообщил, что судьба «Крокус Сити Холла» пока не определена
Красногорск, 27 февраля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Примерный ущерб, нанесенный Crocus Group от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, составил 150–200 млн долларов. Такие цифры назвал «РИА Недвижимость» президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.
Говоря о финансовых потерях, Эмин Агаларов подчеркнул, что теракт — прежде всего «огромная трагедия для людей».
«Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, парализовалась работа всех объектов, снизилась посещаемость», — сказал бизнесмен, добавив, что «Крокус Сити Холл» ежедневно посещали 6–7 тыс. человек.
Что будет с разрушенным концертным залом, пока так и неизвестно, определённости нет, уточнил он.
По словам Агаларова, на строительство здания 15 лет назад было потрачено около 70 млн долларов.
«Ущерб непосредственно самого концертного зала миллионов 100. Примерно столько же и ущерб торгового центра от потери посещаемости, 150–200 млн», — заключил президент компании.
Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» террористы совершили 22 марта 2024 года. Они ворвались в заполненный людьми концертный зал и открыли стрельбу, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 — пострадал.
Уголовное дело в отношении 19 фигурантов теракта выделили в отдельное производство.
Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.