Красногорск, 27 февраля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Примерный ущерб, нанесенный Crocus Group от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, составил 150–200 млн долларов. Такие цифры назвал «РИА Недвижимость» президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

Говоря о финансовых потерях, Эмин Агаларов подчеркнул, что теракт — прежде всего «огромная трагедия для людей».

«Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, парализовалась работа всех объектов, снизилась посещаемость», — сказал бизнесмен, добавив, что «Крокус Сити Холл» ежедневно посещали 6–7 тыс. человек.

Что будет с разрушенным концертным залом, пока так и неизвестно, определённости нет, уточнил он.

По словам Агаларова, на строительство здания 15 лет назад было потрачено около 70 млн долларов.

«Ущерб непосредственно самого концертного зала миллионов 100. Примерно столько же и ущерб торгового центра от потери посещаемости, 150–200 млн», — заключил президент компании.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» террористы совершили 22 марта 2024 года. Они ворвались в заполненный людьми концертный зал и открыли стрельбу, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 — пострадал.

Уголовное дело в отношении 19 фигурантов теракта выделили в отдельное производство.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.