Героя РФ Григорьева встретили в Якутске после награждения в Москве
Якутский штурмовик Григорьев вернулся в Якутск после получения звания Героя РФ
Якутск, 27 февраля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Штурмовика Андрея Григорьева, победившего в рукопашном бою украинского военнослужащего, встретили в Якутске после получения в Москве медали «Золотая Звезда». В аэропорту организовали торжественную встречу Героя России, сообщили 27 февраля «Известия».
На родине якутского бойца встретили родные, члены правительства республики, кадеты, юнармейцы, активисты общественных организаций.
«Ответственность, гордость. Очень быстро случилось: мне 14 февраля позвонили, а 16-го я уже должен был быть в Москве. Быстро собрались, жена вещи собрала. Утром уже самолет был», — прокомментировал Григорьев.
Участник спецоперации добавил, что наконец сможет побыть с семьёй.
Как сообщало ИА Регнум, Андрей Григорьев с позывным Тута известен тем, что одолел украинского военнослужащего в зоне СВО в рукопашном бою с помощью одного лишь ножа. На шлеме бойца ВСУ была установлена камера, которая записала схватку. Украинец, умирая, назвал Григорьева лучшим бойцом в мире. Тута также получил много тяжёлых ранений и попал в госпиталь.
Андрей Григорьев был представлен к награде и по решению президента России Владимира Путина получил звание Героя России. Сам боец признался, что был шокирован этим.
Также в Москве Григорьев встретился с американским актёром, режиссёром, спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США Стивеном Сигалом. Совместные фотографии Сигала с Григорьевым опубликовал 26 февраля в Telegram-канале писатель Захар Прилепин.