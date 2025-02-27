Якутск, 27 февраля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Штурмовика Андрея Григорьева, победившего в рукопашном бою украинского военнослужащего, встретили в Якутске после получения в Москве медали «Золотая Звезда». В аэропорту организовали торжественную встречу Героя России, сообщили 27 февраля «Известия».

Yks.aero Аэропорт Якутск

На родине якутского бойца встретили родные, члены правительства республики, кадеты, юнармейцы, активисты общественных организаций.

«Ответственность, гордость. Очень быстро случилось: мне 14 февраля позвонили, а 16-го я уже должен был быть в Москве. Быстро собрались, жена вещи собрала. Утром уже самолет был», — прокомментировал Григорьев.

Участник спецоперации добавил, что наконец сможет побыть с семьёй.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Григорьев с позывным Тута известен тем, что одолел украинского военнослужащего в зоне СВО в рукопашном бою с помощью одного лишь ножа. На шлеме бойца ВСУ была установлена камера, которая записала схватку. Украинец, умирая, назвал Григорьева лучшим бойцом в мире. Тута также получил много тяжёлых ранений и попал в госпиталь.

Андрей Григорьев был представлен к награде и по решению президента России Владимира Путина получил звание Героя России. Сам боец признался, что был шокирован этим.

Также в Москве Григорьев встретился с американским актёром, режиссёром, спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США Стивеном Сигалом. Совместные фотографии Сигала с Григорьевым опубликовал 26 февраля в Telegram-канале писатель Захар Прилепин.