Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 февраля, 2025, 07:17 — ИА Регнум. В доме для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае 23 февраля для постояльцев провели праздничную программу. В Сеть попало видео с мероприятия, на котором ростовая кукла Бабы-яги станцевала стриптиз.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Баба-яга

На кадрах человек в костюме Бабы-яги танцевал стриптиз и вел себя развратно с мужчинами.

По информации РЕН ТВ, в учреждении пройдёт служебная проверка в отношении руководителя.

В минсоцзащиты Хабаровского края пояснили, что сценарий праздничных мероприятий утверждается руководителем учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года директора филиала ставропольской компании «Ставэлектросеть» в Минеральных Водах Сергея Кайшева уволили из-за корпоратива, на котором выступили стриптизёрши.

Кайшев заявил, что не организовывал стриптиз, его заказал кто-то другой, чтобы подставить организацию. Уволенный директор признал вину в том, что не помешал выступлению стриптизёрш. Видео, как мужчины танцуют со стриптизёршами, вызвало широкий резонанс в регионе.

23 февраля 2024 года в городе Валуйки Белгородской области в одном из кафе показали стриптиз. Глава администрации Алексей Дыбов назвал это вызовом моральным ценностям общества, учитывая то, что продолжается спецоперация.