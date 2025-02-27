Москва, 27 февраля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Ушедшая из России компания Sony Pictures выдвинула требования о возврате почти 1 млрд рублей по заключённым с 2022 года договорам. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Sonypictures.ru Sony Pictures

РБК отмечает, что компания подала 20 исков к российским киносетям, задолжавшим за показы некоторых голливудских картин ещё до ухода Sony Pictures из РФ. Требования связаны с взысканием основного долга и процентов по договору, заключённому в декабре 2019 года.

Из-за отсутствия западных киноновинок российские сети продлевали показ ряда картин в стране. В итоге общая сумма требований превысила 980 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, российский сайт Sony Pictures остановил свою работу в мае 2022 года. Ранее компания объявила о приостановке проката своих фильмов в России из-за спецоперации.

Также после начала спецоперации о приостановке работы в России заявили кинокомпании Warner Bros., Paramount и Universal Pictures, киностудия The Walt Disney.