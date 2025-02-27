Москва, 27 февраля, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова посоветовала не торопиться с обменом долларов США старого образца, сообщило агентство «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

По словам эксперта, у долларовых банкнот, если они выпущены после 1914 года, формально нет никакого срока годности. Купюры обязательны к приему и являются законным платежным средством.

Однако есть нюансы. Во-первых, эта обязанность действует только для государственных организаций, частные банки могут устанавливать свои правила, хотя это случается редко из-за доступа к новым банкнотам ФРС. Во-вторых, законодательство США не распространяется на другие страны, прояснила Белянчикова.

Финансист предположила, что нормализация отношений между Россией и США может привести к тому, что в будущем можно будет получать новые купюры из страны-эмитента в достаточном количестве.

Как сообщало ИА Регнум, банки в России начали вводить комиссию за покупку новых долларов, а также за приём купюр, выпущенных до 2009 года. При этом найти американскую валюту в банковских кассах довольно сложно.

Эксперты считают, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, вызвал оптимизм среди инвесторов и привел к снижению курса доллара к рублю.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.