Куала-Лумпур, 27 февраля, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках визита в Куала-Лумпур провёл переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«Нам придётся решить много задач после встречи наших руководителей», — отметил Шойгу.

Ранее пресс-служба Совбеза РФ анонсировала в рамках программы пребывания российской делегации в Малайзии ряд переговоров с высшим руководством страны по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, перед поездкой в Малайзию Шойгу посетил Индонезию. В Джакарте секретарь Совбеза РФ встретился с президентом страны Прабово Субианто. Они договорились всесторонне поддерживать развитие отношений России и Индонезии. В завершение встречи Шойгу и Субианто обменялись памятными подарками. Перед этим секретарь Совбеза РФ провёл встречу с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и принял участие в церемонии развода почётного караула, возложении цветов к памятнику первому президенту Индонезии Сукарно.

Прабово Субианто 31 июля 2024 года посетил Москву и провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Индонезия рассматривает РФ как большого друга и хотела бы продолжить развивать с ней отношения. Также Субианто провёл переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области обороны.