Вашингтон, 27 февраля, 2025, 06:13 — ИА Регнум. В Белом доме сомневаются, имеет ли смысл приглашать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу с президентом Дональдом Трампом из-за неготовности соглашения по недрам между Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщил агентству Reuters один из чиновников.

Серегй Корсун ИА Регнум Переговоры, Зеленский, Украина, Россия и США

В администрации США считают, что приезд Зеленского возможен лишь в том случае, если он принял окончательное и положительное решение по добыче полезных ископаемых в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.

«Если Зеленский говорит, что сделка не финализирована, то я не вижу, почему будет иметь смысл приглашение», — сказал представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Владимир Зеленский 19 февраля рассказал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения глава киевского режима подписать отказался.

Украинские СМИ 22 февраля написали, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.

Британская газета Financial Times 25 февраля написала, что Украина и США договорились об условиях соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики. Трамп оценил предстоящую сделку в 1 трлн долларов.

По данным Agence France-Presse, Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне. Трамп заявил, что не возражает против визита Зеленского. Глава Белого дома уточнил, что намерен обсудить с главой киевского режима вопрос, как страна собирается возвращать предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, Трамп планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.