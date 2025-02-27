Вашингтон, 27 февраля, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Администрация Белого дома планирует сократить более 90% контрактов Агентства США по международному развитию (USAID) и Госдепартамента, предназначенных для оказания иностранной помощи. Об этом 26 февраля сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА Регнум Статья USAID

В статье говорится, что США намерены прекратить помощь иностранным государствам в размере 60 млрд долларов. Администрация президента США Дональда Трампа изложила свои планы в служебной записке и судебных документах, в которых подробно были изложены результаты 90-дневной проверки, проведённой по распоряжению президента США, всех средств, предоставленных USAID и Госдепартаменту на цели развития и оказания помощи за рубежом.

Кроме того, в меморандуме указали, что должностные лица «устраняют значительные потери, возникшие в результате десятилетий институционального дрейфа».

Как сообщало ИА Регнум, руководство USAID отправило сотрудникам письмо с указанием, что 27 и 28 февраля они смогут забрать личные вещи из бывших офисов в здании Рональда Рейгана в центре Вашингтона. В письме также указаны временные интервалы для каждого из подразделений агентства, некоторые из которых будут иметь два часа, а другие — 30 минут на сбор вещей.

Дональд Трамп 21 января подписал указ о замораживании финансирования иностранных программ USAID на 90 дней для оценки их целесообразности. Все попытки офиса USAID в Киеве сохранить финансирование важных программ были отклонены Белым домом.