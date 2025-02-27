Оттава, 27 февраля, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Россия предоставила Канаде исчерпывающие доказательства причастности украинского националиста Ярослава Гуньки к военным преступлениям. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Иван Шилов ИА Регнум Офицер СС, Канада

«Гунька и его подельники замешаны в геноциде советского народа, массовых убийствах мирных жителей различных национальностей. На этот счёт Канаде были переданы исчерпывающие материалы, доказывающие его причастность к военным преступлениям», — пояснил Степанов в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Оттава избегает исполнения правосудия, игнорирует свои международные обязательства.

Посол добавил, что заявление канадской стороны о якобы отсутствии у России юрисдикции требовать экстрадиции Гуньки вызывает серьёзные вопросы как с точки зрения международного права, так и с позиции принципов справедливости, недопустимости героизации нацистских преступников.

Более года прошло со дня чествования украинского националиста в канадском парламенте. Оттава до сих пор не предприняла ни единого шага для привлечения его к ответственности, хотя у России нет сомнений в его преступлениях, заключил Степанов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинского эсэсовца Ярослава Гуньку объявили в международный розыск. Генпрокуратура России напомнила, что ещё в декабре 2023 года направила властям Канады запрос об экстрадиции украинца, причастного к убийству как минимум 500 мирных советских жителей. Но Оттава отказалась выдать его, нарушая принцип неотвратимости наказания.

В годы Великой Отечественной войны он служил в дивизии СС «Галичина». Гунька выступил в парламенте Канады в сентябре 2023 года, когда туда также пригласили главу киевского режима Владимира Зеленского. Приспешника нацистов встретили аплодисментами. После этого разразился скандал, из-за которого спикер парламента Энтони Рот ушёл в отставку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 22 июня 2024 года заявил о причастности Гуньки к убийству 500 граждан Советского Союза. Он и другие члены дивизии СС, выполняя преступные приказы в 1944 году, расстреливали и сжигали людей в деревне Гута Пеняцкая.