Москва, 27 февраля, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Российские суды с февраля 2022 года оштрафовали Telegram на более 60 млн рублей. Два самых крупных штрафа по 7 млн мессенджер получил за неудаление призывов к экстремизму и детской порнографии. Такую информацию «РИА Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Всего с начала СВО за неудаление запрещенной информации, за неисполнение обязанности по самомодерации, за неисполнение предписаний Роскомнадзора суды оштрафовали Telegram Messenger Inc на общую сумму 63,4 млн рублей», — пояснили в Роскомнадзоре.

За неисполнение предписаний Роскомнадзора за Telegram на данный момент значится штрафов на 12 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, судебные приставы взыскивают 4 млн рублей задолженности за неоплаченный штраф с владельца Telegram. Указано, что владелец мессенджера не выполнил предписания Роскомнадзора удалить фейк о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции.

30 октября Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление нескольких каналов, в которых содержатся призывы отделить Урал от остальной части России. Руководство мессенджера должно было в течение суток исполнить это требование, однако Telegram-каналы с противоправным контентом удалены не были, в том числе каналы с призывами к сепаратизму и поддержке украинских формирований.

Мировой судья Таганского района Москвы 6 февраля оштрафовал мессенджер Telegram на 240 тыс. рублей за публикацию персональных данных граждан РФ.