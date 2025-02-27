Флорида, США, 27 февраля, 2025, 05:12 — ИА Регнум. С космодрома во Флориде компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с лунным модулем Nova-C. Старт транслировали на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

spaceX Запуск Falcon 9

Запуск осуществили 26 февраля в 19:16 по местному времени (27 февраля в 03:16 мск). Ракета успешно вышла на околоземную орбиту. Прилунение модуля ожидается 6 марта.

На борту аппарата разместили камеры, установку для бурения грунта и масс-спектрометр, позволяющий анализировать органические и неорганические соединения. Кроме того, модуль доставит на Луну передатчик формата 4G для установки на спутнике первую станцию сотовой связи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лунный посадочный модуль Blue Ghost («Синий призрак») успешно вышел на эллиптическую орбиту Луны и сделал первые детализированные снимки её поверхности. Запуск модуля состоялся 15 января с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома во Флориде. После двух недель на околоземной орбите аппарат активировал двигатель, отправившись в четырёхдневное путешествие к Луне. Затем модуль выполнил ещё один манёвр для выхода на лунную орбиту.