Москва, 27 февраля, 2025, 05:02 — ИА Регнум. Глобальное потепление грозит серьезными рисками для мировых рынков продовольствия, и если необходимые меры не будут приняты, то через 20-30 лет цены на продукты питания будут значительно выше, а каких-то и вовсе не будет. Такие прогнозы озвучили «РИА Новости» эксперты.

Иван Шилов ИА REGNUM Засуха

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Владимира Подопригора, изменение климата представляет серьёзную угрозу. Это связано с нарушением сельскохозяйственного производства, цепочек поставок и стабильности цен, считает эксперт.

Предполагается, что к 2050 году изменение климата может привести к снижению мирового производства продовольствия на 10–25%, если не будут приняты меры по адаптации. Рост населения планеты до 10 млрд увеличит спрос на продовольствие, соответственно усилится давление на рынки.

«Страны, которые зависят от импорта продовольствия, будут особенно уязвимы к росту цен. Изменение климата может привести к тому, что некоторые регионы станут непригодными для выращивания определённых культур, в то время как другие могут стать более подходящими», — пояснил Подопригора.

По словам Юлии Давыдовой, представителя той же кафедры университета, аномальная жара наносит значительный ущерб зерновым культурам, а также кукурузе, сое и подсолнечнику. Однако слишком высокие температуры вредны для всех растений, включая овощи, ягоды и садовые культуры.

«Дальнейшее повышение температуры и засухи могут привести к «выжженной земле», — считает эксперт.

Давыдова добавила, что при резком сокращении предложения сельскохозяйственных культур цены на продовольствие вырастут. Через 20–30 лет хлеб в некоторых регионах может стоить дороже золота, резюмировала доцент Юлия Давыдова.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году две трети поверхности Земли в течение месяца подвергались воздействию рекордной жары, причем в океанах и на суше. Эпицентры жары наблюдались от Колумбии до Китая, от Северного полюса до Южного. В некоторых местах среднемесячная температура была выше предыдущего максимума на пять градусов.

Ученые утверждают, что такие скачки температуры говорят о «широкомасштабном и ускоряющемся воздействии изменения климата, вызванного деятельностью человека».

Эксперты предсказывают, что грядущий 2025 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

24 октября 44 климатолога подписали открытое письмо, где предупредили о риске глобального катаклизма из-за коллапса ключевых течений Атлантики. Специалисты призвали политиков обратить внимание на риск изменения циркуляции воды в Атлантическом океане из-за потепления, что может привести к разрушительным последствиям для стран Севера и других регионов.