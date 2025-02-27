Киев, 27 февраля, 2025, 04:50 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского отстранят от власти его же соратники. С таким утверждением 27 февраля выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Его (Зеленского. — Прим. ред.) снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — написал Дубинский в Telegram-канале.

По мнению депутата, соратники главы киевского режима понимают необходимость разобраться с ним до тех пор, пока не вскрылся масштаб разграбленных средств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дубинский утверждал, что Зеленский утратит власть на Украине до мая 2025 года. По словам парламентария, отказ президента США Дональда Трампа от гарантий безопасности для Украины ставит главу киевского режима в бедственное положение, ведь украинский конфликт не может быть завершён на условиях Запада лишь усилиями европейских стран.

Эстонская газета Postimees 11 февраля писала, что в Вашингтоне нынешнего главу киевского режима считают неудобной фигурой для дальнейших переговоров с Москвой по мирному урегулированию, поэтому, говоря о необходимости провести президентские выборы на Украине, команда Трампа хочет сместить нелегитимного Зеленского.