ДНР, 27 февраля, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватила радиопереговоры между представителем командно-наблюдательного пункта батальона с позывным Сигма и командующими позициями ВСУ с позывными Селезень и Качур в районе Красноармейска. Об этом сообщается в Telegram-канале структуры.

ИА Регнум 72 бригада ВСУ

Сначала командир призывал Селезня подготовиться к отражению атаки российских военных, потом слушал доклад Качура, который говорил, что Селезень с сослуживцами не выдержали обстрела их позиции и пришли к нему.

Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказал им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается.

Стороны в разговоре использовали много ненормативной лексики.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ приказало отрезать конечности и пальцы убитым в Курской области украинским военным. Биоматериалы собирают из-за того, что не успевают эвакуировать ликвидированных бойцов, но должны зафиксировать потери. Фрагменты тел будут отправлять родным для идентификации с помощью ДНК.

Подразделения ВСУ за сутки 25 февраля потеряли в Курской области более 220 военных, два танка, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномёт.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации.