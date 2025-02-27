Актёр Анатолий Белый* не добился в суде снятия статуса иноагента
Кассационный суд отказал актёру Белому в снятии статуса иноагента
Москва, 27 февраля, 2025, 04:21 — ИА Регнум. С актёра театра и кино Анатолия Вайсмана (Белого) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не сняли статус иностранного агента. Второй кассационный суд общей юрисдикции отставил его жалобу без удовлетворения.
«Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана (Белого) оставлена без удовлетворения», — передаёт «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Во время заседания суд изучил записи на страницах актёра в соцсетях и его интервью многочисленным зарубежным СМИ и проектам, в которых он выступал против специальной военной операции. В итоге суд не учёл доводы представителя актёра, заявившего о недостатках в передаче уведомления Минюста, так как они не были признаны убедительными.
Как сообщало ИА Регнум, актёра Анатолия Белого Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. По данным ведомства, он выступил против СВО, а также распространял фейки о российских властях, выступал на площадках, организованных иностранными структурами, собирал деньги на помощь ВСУ.
Второй столичный кассационный суд отклонил жалобу экс-главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на отказ снять с него статус физического лица, признанного в РФ иностранным агентом. Отмечалось, что судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения.