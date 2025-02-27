* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 февраля, 2025, 04:21 — ИА Регнум. С актёра театра и кино Анатолия Вайсмана (Белого) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не сняли статус иностранного агента. Второй кассационный суд общей юрисдикции отставил его жалобу без удовлетворения.

Василий Иванов ИА REGNUM Второй кассационный суд общей юрисдикции

«Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана (Белого) оставлена без удовлетворения», — передаёт «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Во время заседания суд изучил записи на страницах актёра в соцсетях и его интервью многочисленным зарубежным СМИ и проектам, в которых он выступал против специальной военной операции. В итоге суд не учёл доводы представителя актёра, заявившего о недостатках в передаче уведомления Минюста, так как они не были признаны убедительными.

Как сообщало ИА Регнум, актёра Анатолия Белого Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов в декабре 2023 года. По данным ведомства, он выступил против СВО, а также распространял фейки о российских властях, выступал на площадках, организованных иностранными структурами, собирал деньги на помощь ВСУ.

Второй столичный кассационный суд отклонил жалобу экс-главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на отказ снять с него статус физического лица, признанного в РФ иностранным агентом. Отмечалось, что судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения.