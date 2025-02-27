Движение ХАМАС передало Красному Кресту тела четырёх заложников
Al Jazeera: ХАМАС передало Красному Кресту тела четырёх израильских заложников
Рамалла , 27 февраля, 2025, 03:54 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС передало Международному Красному Кресту тела четырёх израильских заложников. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Al Jazeera.
«Тела четырёх израильских пленных были переданы Красному Кресту в секторе Газа», — указали журналисты.
Процедура передачи тел состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
По данным газеты The Times of Israel, Армия обороны Израиля получила от Красного Креста гробы с телами, которые, по утверждению ХАМАС, принадлежат четырём убитым израильским заложникам. Тела были переданы на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом при «египетском посредничестве».
Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировали о приостановке освобождения более 600 палестинских заключенных из тюрем из-за «унизительных церемоний» радикального палестинского движения ХАМАС при освобождении израильских заложников.
В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.
Движение ХАМАС 22 февраля освободило последних в рамках первого этапа перемирия заложников. Израиль в рамках обмена должен был освободить из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком.