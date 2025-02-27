Рамалла , 27 февраля, 2025, 03:54 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС передало Международному Красному Кресту тела четырёх израильских заложников. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Al Jazeera.

(сс) Sergio Russo Сотрудники Красного Креста

«Тела четырёх израильских пленных были переданы Красному Кресту в секторе Газа», — указали журналисты.

Процедура передачи тел состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

По данным газеты The Times of Israel, Армия обороны Израиля получила от Красного Креста гробы с телами, которые, по утверждению ХАМАС, принадлежат четырём убитым израильским заложникам. Тела были переданы на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом при «египетском посредничестве».

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировали о приостановке освобождения более 600 палестинских заключенных из тюрем из-за «унизительных церемоний» радикального палестинского движения ХАМАС при освобождении израильских заложников.

В середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

Движение ХАМАС 22 февраля освободило последних в рамках первого этапа перемирия заложников. Израиль в рамках обмена должен был освободить из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком.