Москва, 27 февраля, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Для владельцев автомобилей, которые не занимаются коммерческими перевозками, прохождение технического осмотра стало необязательным. Однако если автомобиль старше четырёх лет, то для регистрации его в ГИБДД потребуется предоставить диагностическую карту о прохождении техосмотра. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

U.S. Air Force Техосмотр

До августа 2021 года закон требовал наличия диагностической карты для оформления полиса ОСАГО. Однако с изменениями в законе «О техническом осмотре транспортных средств» легковые автомобили и мотоциклы, используемые в личных целях, больше не подлежат обязательному техосмотру.

Таким образом, для обычных автовладельцев прохождение техосмотра стало добровольным. Диагностическая карта потребуется только при регистрации автомобиля, который был изготовлен более четырёх лет назад, или при смене владельца такого автомобиля.

Хаминский подчеркнул, что техосмотр остаётся обязательным только для владельцев коммерческих транспортных средств, предоставляющих услуги такси.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября 2024 года вступили в силу новые требования к составу автомобильной аптечки, утверждённые Минздравом РФ. Наполнение должно включать в себя жгут для остановки крови, маску для сердечно-лёгочной реанимации, медицинские маски и перчатки, кожный лейкопластырь, марлевый бинт, хирургические ножницы и ножницы для перевязки, а также спасательное одеяло.

С 1 апреля 2024 года в России изменились требования для получения водительских удостоверений. Теперь, согласно постановлению правительства, для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

В России с 1 сентября 2023 года действуют новые правила эксплуатации автомобилей, включая запрет на размещение закрывающего обзор оборудования. В машине остаются зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны и нагревательные элементы ветрового стекла.