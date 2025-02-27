Москва, 27 февраля, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд признал законным приговор московскому студенту Ибрагиму Оруджеву, осужденному на 16 лет колонии за подготовку поджога военкомата.

Поджог

«Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — сообщили «РИА Новости» в суде.

Военный суд вынес приговор студенту в октябре 2024 года. Его обвинили в подготовке теракта и обучении террористической деятельности. Сторона обвинения запрашивала 18 лет колонии строгого режима.

Установлено, что Оруджев, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь здание. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне — фото прохода к военкомату.

Оруджев себя виновным не признал. Фигурант пояснил, что хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учёт.

Как сообщало ИА Регнум, машиниста башенного крана Сергея Андреева обвинили в госизмене и поджоге военкомата в Москве по указанию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Согласно версии следствия, Андреев связался с украинским государственным проектом «Хочу жить», который контролируется ГУР, и познакомился с одним из кураторов. 9 августа 2023 года подозреваемый получил инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства в домашних условиях.

8 ноября Московский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя Александра Крайчика, который переводил деньги Вооружённым силам Украины, к 13 годам колонии строгого режима. Крайчик финансировал противника из-за своей политической позиции.