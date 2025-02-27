Москва, 27 февраля, 2025, 03:35 — ИА Регнум. Запретить судам заключать под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях предложила заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Соответствующую инициативу она выдвинула на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

«Мы предлагаем ввести запрет на заключение под стражу для обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений независимо от степени тяжести. В первую очередь суды обязаны принимать решения, основываясь на отсутствии реальной общественной опасности со стороны подозреваемых», — уточнила депутат.

По её мнению, вместо заключения под стражу можно применять в качестве альтернативных мер домашний арест, личное поручительство или подписку о невыезде. Это обеспечит соблюдение прав обвиняемых, минимизирует излишнее ограничение их свободы и позволит избежать перегрузки системы исполнения наказания, считает Авксентьева.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова 20 февраля отметила, что в 2024 году в России примерно треть обвиняемых была приговорена к реальным срокам лишения свободы, остальные были либо освобождены, либо получили альтернативные виды наказания.

Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать правосудие и продолжать гуманизацию уголовного законодательства в России. По словам главы государства, вопросы защиты государственных интересов, а также прав и свобод граждан и юридических лиц являются важнейшими факторами устойчивого развития страны и общества.