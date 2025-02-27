Калининград, 27 февраля, 2025, 03:07 — ИА Регнум. В Калининграде силовики задержали подозреваемых в попытке поджога вышки сотовой связи по заданию киевского режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

ФСБ Диверсант

В ведомстве пояснили, что сотрудники выявили и пресекли «противоправную деятельность граждан России».

Установлено, что подозреваемые, действуя по заданию куратора с Украины, должны были поджечь электропитающее оборудование базовой станции сотовой связи.

Куратор обратился к одному из задержанных через мессенджер и предложил выполнить задание за деньги. Второй фигурант должен был снять площадку и переслать доказательство того, что поджог совершён.

Возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Расследование всех обстоятельств и причин преступления продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в Ставрополе была также пресечена серия террористических актов. По подозрению в подготовке терактов задержали уроженца Центральной Азии.

Установлено, что подозреваемый готовил нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью на объекты органов власти и силового блока Ставропольского края. В их числе ― главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрация Промышленного района Ставрополя.

20 февраля сотрудники ФСБ предотвратили организованный украинскими спецслужбами теракт в отношении одного из чиновников администрации в Саратовской области. Для этого они завербовали на Украине гражданина России 1976 года рождения. Он прошел в Киеве спецподготовку и отправился в Россию, где должен был подорвать служебный автомобиль госслужащего. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.