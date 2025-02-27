Москва, 27 февраля, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Американский актёр и режиссёр Стивен Сигал, занимающий должность спецпредставителя МИД России по вопросам гуманитарных связей РФ и США встретился с якутским военнослужащим-участником спецоперации Андреем Григорьевым, известным своей победой в рукопашном бою с украинским бойцом. Встреча состоялась в Москве. Совместную фотографию Сигала с Григорьевым опубликовал 26 февраля в Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

Стивен Сигал и Андрей Григорьев

«Наш друг и соратник Стивен Сигал (гражданин РФ, живёт в Москве, состоит в нашей, в моей партии, одним из первых прибыл на Донбасс…) и Андрей Григорьев «Тута», тот самый великий якут», — подписал снимок Прилепин.

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина также разместила совместную фотографию Сигала и Григорьева.

«Две легенды», — прокомментировала она.

Григорьев известен тем, что одолел украинского бойца в зоне СВО в рукопашном бою с помощью одного лишь ножа.

Как сообщало ИА Регнум, ефрейтор из Якутии с позывным Тута победил украинского военного в рукопашном бою в Донецкой Народной Республике. На шлеме бойца ВСУ была установлена камера, которая записала схватку. Украинец, умирая, назвал Григорьева лучшим бойцом в мире. Тута также получил много тяжёлых ранений и попал в госпиталь.

Андрей Григорьев был представлен к награде и по решению президента России Владимира Путина получил звание Героя России. Сам боец признался, что был шокирован этим.

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с Григорьевым и подарил ему на память якутский нож. Он поблагодарил бойца и добавил, что жители республики гордятся своим земляком.