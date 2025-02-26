Белгород, 27 февраля, 2025, 02:50 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 27 февраля город Грайворон подвергся атаке беспилотника ВСУ, в результате которой погиб мирный житель, ещё один мужчина получил ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Вражеский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в Грайвороне. Один мужчина скончался на месте до приезда медиков, уточнил Гладков и выразил соболезнования близким умершего.

Второй мирный житель получил осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Губернатор Белгородской области сообщил, что пострадавшего доставят в городскую больницу и окажут всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Гладков сообщил, что в селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения был ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Ему была оказана вся необходимая помощь.

Попытка атаки с помощью беспилотников, предпринятая Украиной ночью 26 февраля, стала самой масштабной с начала года. Российские военные нейтрализовали 128 вражеских дронов.