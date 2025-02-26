Вашингтон, 27 февраля, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Власти США намерены постараться, чтобы Украина в случае заключения с Россией мирного соглашения, смогла вернуть как можно больше территорий. Такое заявление 26 февраля сделал американский лидер Дональд Трамп на встрече с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент подчеркнул, что Вашингтон делает всё, чтобы соглашение было максимально выгодным для всех сторон конфликта. При этом Трамп уточнил, что вернуть территории Украине будет очень сложно.

«Что касается Украины: мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — отметил он.

Какие конкретно территории Дональд Трамп имел ввиду, он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, советник президента США Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц утверждал, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. По его словам, нереально утверждать, что можно вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма бывших украинских территорий.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.