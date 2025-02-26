Украина, 27 февраля, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Подконтрольный Киеву заместитель главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) насмерть сбил 50-летнего велосипедиста. Об этом 26 февраля сообщила местная полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Сегодня… в селе Посад-Покровское произошло ДТП, в результате аварии погиб 50-летний мужчина… Водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской ОВА, во время движения по автодороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, выехавшего со второстепенной дороги и пересекавшего проезжую часть», — уточнили правоохранители.

Инцидент произошёл в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Полиция не уточнила имя замглавы Херсонской ОВА. Известно, что автомобиль был изъят, ведутся поиски свидетелей аварии.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года глава Макаровского районного суда Киева Алексей Тандыр насмерть сбил на блокпосту 23-летнего военнослужащего национальной гвардии Украины. По свидетельству очевидцев, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан. В государственном бюро расследований уточнили, что от прохождения освидетельствования на алкоголь он отказался. Ранее Тандыр был судьёй в делах, где рассматривались «пьяные» ДТП с участием других работников судебной системы, и принимал решения в пользу своих коллег.