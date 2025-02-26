Получателей пенсий предупредили об изменении пенсионных выплат в марте
Декан Виноградов: пенсию меньшего размера получат в марте некоторые пенсионеры
Москва, 27 февраля, 2025, 02:14 — ИА Регнум. В предстоящем марте часть получателей пенсий получат на руки меньше, чем в феврале. Это связано с прошедшей в начале года индексацией выплат. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По словам эксперта, январские пенсии были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%), но по факту он оказался выше — 9,5%. В связи с этим в феврале прошла дополнительная индексация.
Таким образом, напомнил Виноградов, за февраль пенсию выдали не только увеличенную на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%.
«В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — разъяснил эксперт.
При этом некоторые, наоборот, получат в марте повышенные пенсии. Речь идёт о выплатах военным.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Проиндексированную пенсию получат военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.
15 февраля депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что пенсионеры в РФ вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа, профессии, состояния здоровья, региона проживания и ряда других факторов. В числе таковых — возрастная надбавка для пенсионеров старше 80 лет, удваивающая фиксированную часть пенсии.