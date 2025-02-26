Москва, 27 февраля, 2025, 02:14 — ИА Регнум. В предстоящем марте часть получателей пенсий получат на руки меньше, чем в феврале. Это связано с прошедшей в начале года индексацией выплат. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По словам эксперта, январские пенсии были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%), но по факту он оказался выше — 9,5%. В связи с этим в феврале прошла дополнительная индексация.

Таким образом, напомнил Виноградов, за февраль пенсию выдали не только увеличенную на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%.

«В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — разъяснил эксперт.

При этом некоторые, наоборот, получат в марте повышенные пенсии. Речь идёт о выплатах военным.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Проиндексированную пенсию получат военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.

15 февраля депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что пенсионеры в РФ вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа, профессии, состояния здоровья, региона проживания и ряда других факторов. В числе таковых — возрастная надбавка для пенсионеров старше 80 лет, удваивающая фиксированную часть пенсии.