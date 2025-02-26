Вашингтон, 27 февраля, 2025, 02:10 — ИА Регнум. Появившаяся в Сети аудиозапись с заявлением сына американского президента Дональда Трампа — младшего об отправке оружия России, а не Украине не соответствует действительности. С опровержением выступил пресс-секретарь Трампа-младшего Эндрю Сурабиан.

Max Goldberg Дональд Трамп — младший

«Это на 100 процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом», — написал Сурабиан в соцсети Х.

По его словам, озвученные фразы не принадлежат сыну американского президента. Пресс-секретарь считает, что аудиозапись распространяют сторонники антитрамповского движения и подобные попытки будут продолжаться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в эфире подкаста Triggered прозвучало якобы заявление старшего сына президента США Дональда Трампа — младшего, который утверждал, что Америке надо было выбирать союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине. Также сын Трампа называл РФ мощной в мире ядерной державой, обладающей богатыми природными ресурсами. Украину при этом он охарактеризовал как страну, где «Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации».