Москва, 27 февраля, 2025, 01:56 — ИА Регнум. В России продолжится укрепление и развитие Сил специальных операций (ССО), подразделения будут оснащать новейшим вооружением и экипировкой. Об этом заявил 27 февраля президент России Владимир Путин в видеопоздравлении военнослужащих с профессиональным праздником.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что последовательная работа по развитию ССО продолжится. Россия будет повышать боевые возможности войск. Силы специальных операций — это высокомобильное формирование, которое значительно повысило боеспособность российской армии.

«Системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы», — заявил Путин.

Президента также заверил военных, что будет сделано всё необходимое, чтобы части ССО становились еще более мобильными, технически оснащенными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России, добавил Владимир Путин.

Объединение под общим управлением мобильных, оснащённых новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии Российской армии, значительно повысило боеспособность вооружённых сил, позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны, для защиты наших граждан и суверенитета России, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций (ССО). Праздник ежегодно отмечается 27 февраля с 2015 года.

В середине января президент России подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Путин предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.