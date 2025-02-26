Вашингтон, 27 февраля, 2025, 01:47 — ИА Регнум. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил 26 февраля о полученных угрозах в свой адрес, связанных с проводимой работой по сокращению госрасходов.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

«Страна фактически обанкротится, если это продолжится. Это неприемлемый вариант. В этом суть моей работы, и поэтому я сталкиваюсь с критикой и угрозами расправы», — признался он на первом заседании правительства США.

Миллиардер не стал уточнять от кого именно получил угрозы. Маск добавил, что американские власти планируют сохранить необходимые рабочие места и оставить хорошо выполняющих свою работу сотрудников даже с учётом масштабного сокращения госслужащих.

Как сообщало ИА Регнум, главы некоторых государственных ведомств США попросили своих подчинённых не отвечать на запрос Илона Маска, в котором он требовал от госслужащих рассказать о проделанной ими работе за неделю, писала 23 февраля газета The New York Times.

Журнал Wired 6 февраля писал, что деятельность Маска вызывает раскол в окружении президента США Дональда Трампа. По мнению одного из источников издания, глава DOGE раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого главу Белого дома. Ещё один источник, лично знакомый с президентом США, заявил, что Маск слишком много на себя берёт и что в какой-то момент это может привести к конфликту.