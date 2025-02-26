Вашингтон, 27 февраля, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Банки по всему миру ведут массовые сокращения работников из-за активного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом написало издание The Banker.

Иван Шилов ИА Регнум Искусственный интеллект

В ближайшие пять лет в мире могут лишиться работы 200 тыс. человек из банковской сферы, предположили авторы.

Одним из первых банков, где начались увольнения, стал сингапурский DBS. В нём, по информации журнала, планируют сократить около 4 тыс. человек (10% от общей численности сотрудников) в течение трёх лет. При этом отмечается, что откроют и новые рабочие места, связанные с развитием искусственного интеллекта.

О массовых предстоящих увольнениях также заявили и другие крупные кредитные учреждения в разных странах.

Как сообщали ИА Регнум, в начале декабря президент России Владимир Путин указал на важность правового регулирования вопросов, связанных с использованием ИИ. Глава государства уточнил, что нужно обеспечить и эффективно использовать все эти возможности для развития экономики и социальной сферы, но в то же время и обеспечить безопасность граждан и их права.

500 богатейших людей планеты потеряли около 108 млрд долларов из-за падения рынка технологического сектора, связанного с резким ростом популярности бесплатного китайского приложения для чат-ботов DeepSeek R1. Об этом написало американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов.