Киев, 27 февраля, 2025, 01:17 — ИА Регнум. Генерал-майора Андрея Гнатова сняли с должности командующего объединёнными силами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликовали 26 февраля на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Уволить Гнатова <…> с должности командующего объединёнными силами Вооружённых сил Украины», — указали в документе.

Причины отстранения бригадного генерала не уточняются. На своём посту Гнатов был с 24 июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Зеленский назначил руководителем группировки «Хортица», действующей на донецком направлении, командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также был назначен заместителем начальника Генштаба.

Осенью 2024 года Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в руководстве Службы внешней разведки Украины. Своим приказом глава киевского режима уволил с должности замглавы ведомства Олега Синайко и назначил на его место Геннадия Богача. Олег Луковский был переведён с должности замруководителя на должность первого заместителя.