Киев, 27 февраля, 2025, 01:06 — ИА Регнум. На Украине ночью 27 февраля взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Киеве. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киеве в 00:15 мск.

Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля ВС России нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины и подготовки операторов дронов, а также по складам горючего.

Минобороны 22 февраля сообщило, что Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине нанесли ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» удары по более чем 1,4 тыс. целей.