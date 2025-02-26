Киев, 27 февраля, 2025, 01:10 — ИА Регнум. Крушение вертолета 18 января 2023 года, в результате которого погиб на тот момент министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, организовано главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Крушение вертолета

Мотивом к этому преступлению, по мнению депутата, стало расследование Монастырским фактов продажи в африканский Чад получаемого Киевом оружия от западных союзников.

«Монастырский погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации (спуфинга)», — написал Дубинский.

Депутат опубликовал список из 14 имен политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время правления Зеленского.

Всего через концлагерь СБУ прошли более 300 человек, среди которых были граждане РФ и США, помимо граждан Украины, добавил Александр Дубинский.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области возле детского сада упал вертолёт украинской госслужбы по ЧС. На борту находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и помощники.

Погибли все, кто был на борту, а также гражданские, включая детей.

В качестве основных версий ЧП назывались ошибка пилота, диверсия, неисправность техники. Вертолёт направлялся в зону боевых действий.

Зеленский заявил, что считает крушение вертолёта «ужасной трагедией».