Вашингтон, 27 февраля, 2025, 00:55 — ИА Регнум. Представители США и России ведут переговоры о возможном сотрудничестве и совместной добыче природных ресурсов в Арктике. Об этом сообщило 26 февраля агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Арктика

«Обсуждения включают разработку природных ресурсов и торговые маршруты», — уточнили в статье.

В качестве одного из ключевых приоритетов США рассматривается сотрудничество в энергетическом секторе. Обе стороны выразили готовность к экономическому взаимодействию.

По данным источника издания, Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить российско-китайские связи в регионе. Однако добиться этого будет сложно, так как отношения между Москвой и Пекином значительно укрепились за последние годы, отметили авторы.

Отмечается, что переговоры России и США по Арктике находятся на ранней стадии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля президент Владимир Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Глава государства добавил, что многие страны хотят вместе с Россией сотрудничать по поводу производства атомного ледокольного флота, но это невозможно без современных материалов.

Россия, развивая территории в Арктике, не хочет никому причинить вреда, но и не отдаст то, что ей принадлежит, подчёркивал 19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия без чьей-либо помощи может развивать свои арктические территории. Остальные страны могут побыть в стороне и наблюдать за этим, добавил он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 18 февраля заявил, что сотрудничество РФ и США в Арктике и других сферах поможет им стать успешней. Он подготовил ряд соответствующих предложений в инвестиционно-экономической сфере.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Арктику зоной стратегических национальных интересов России.