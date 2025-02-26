Москва, 27 февраля, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником — Днём Сил специальных операций (ССО). Праздник ежегодно отмечается 27 февраля.

kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил, что объединение частей специального назначения стало важной вехой в развитии российской армии, значительно повысило боеспособность вооружённых сил. С первых дней в ряды ССО встали подготовленные, испытанные, опытные и закалённые бойцы.

«Вы и ваши боевые товарищи достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы новые яркие страницы. В 2014 году солдаты и офицеры Сил специальных операций без промедления пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что боевой опыт, выучка и технический арсенал ССО помогают в решении задач спецоперации. На линии боевого соприкосновения и в тылу врага, в прифронтовых и приграничных районах бойцы действуют смело и решительно, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет.

«Хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач. Желаю здоровья и новых достижений в службе. Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», — пожелал российский лидер.

Владимир Путин акцентировал, что планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будут и дальше повышаться боевые возможности подразделений, обеспечиваться новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Президент также добавил, что «народ гордится вами, вашими подвигами» и выразил уверенность, что ВС РФ будут идти только вперёд, совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надёжно стоять на страже безопасности граждан и национальных интересов Отечества.

Как сообщало ИА Регнум, Россия достигает целей специальной военной операции благодаря усилиям своих военных, 23 февраля заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия гордится своими героями и их подвигами, а также их вкладом в дело защиты страны.

В середине января президент России подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Путин предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.