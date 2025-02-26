Лондон, 27 февраля, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Украинские власти готовы ужесточить мобилизацию после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Об этом 26 февраля сообщило британское издание The Economist.

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«Ужесточение [мобилизационной кампании] продолжится, потому что никто не предложил лучшего решения», — уточнил один из собеседников издания.

В материале отметили, что это решение грозит расколом в обществе «и без того истощённой страны». Кроме того, такой подход может вызвать новую волну насилия в отношении сотрудников военкоматов.

При этом западные союзники Киева считают, что мобилизация является самым быстрым способом нарастить боевую мощь ВСУ. В свою очередь в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявляют, что поставки западного оружия намного важнее численности армии в контексте переговорных позиций Украины.

Как сообщало ИА Регнум, с 12 февраля 2025 года минобороны Украины запустило программу контрактной службы для молодых людей до 24 лет. Кроме того, украинские власти продвигают идею более раннего призыва, несмотря на то, что закон запрещает мобилизацию лиц младше 25 лет.

Издание «Страна. ua» написало, что украинские военные массово выражают недовольство новыми условиями контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Они считают их слишком хорошими, чтобы быть правдой. Это вызывает подозрения, что речь идёт о некой уловке, чтобы привлечь молодых бойцов.

На Украине в апреле 2024 года снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. В мае был принят закон об ужесточении методов призыва в армию.

Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года заявил, что украинские власти вполне могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет и это будет преступлением. Киевский режим может снижать возраст хоть до 14 лет, как в нацистской Германии, но это не изменит ситуации на поле боя, подчеркнул российский лидер.