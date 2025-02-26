Киев, 27 февраля, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Киевский режим столкнулся с проблемой — мужчин для мобилизации практически не осталось. Теперь в ВСУ будут зазывать добровольцев за деньги. Об этом заявил в эфире польской радиостанции RMF FM посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Дипломат пояснил, что власти занимаются поиском финансов для привлечения в украинскую армию людей до 25 лет.

Боднар пояснил, что действовать лишь в рамках мобилизации невозможно — большинство тех, кому должна прийти повестка, уже мобилизованы.

Посол признал, что такого необходимого количества людей, которых можно было бы получить по мобилизации, уже нет.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ТЦК насильно мобилизовали на Украине двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 23 февраля написало издание «Страна. ua».

20 февраля военкомы забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря отца Андрея Бацулу, которого затем увезли в учебный центр «Десна», и сейчас с ним нет связи.

Днем ранее насильно увезли священника УПЦ Павла Кушнирчука из Житомирской области. Супруга священнослужителя рассказала в соцсетях, что ее мужа увезли в черниговском направлении и сейчас с ним также нет связи.

23 февраля житель освобожденного от украинских формирований населенного пункта Доброволье (украинское название — Богоявленка) в Донецкой Народной Республике Олег Гиманов рассказал, что сотрудники ТЦК выманивали мужчин и вручали им повестки под предлогом якобы оказания гуманитарной помощи, которую на самом деле никто выдавать не собирался.

О насильственной мобилизации на территории Украины 8 февраля рассказал пленный военнослужащий 72-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, военкомы полностью игнорируют состояние здоровья людей, и их массово отправляют умирать на фронт. Его самого также принудительно мобилизовали, вручив повестку в маршрутке по пути на работу.