Вашингтон, 26 февраля, 2025, 23:57 — ИА Регнум. Власти США настойчиво пытались исключить из соглашения с Украиной по полезным ископаемым формулировки о гарантиях безопасности. Об этом 26 февраля написала газета The New York Times (NYT).

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«Переговорщики от администрации Трампа… упорно пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из ранних версий, заявляя, что формулировки выходили далеко за пределы переговоров о правах на минералы», — указали в статье.

Отмечается, что в последней версии документа пункт о гарантиях оказался «размыт и не указывал на конкретные обязательства США по обеспечению безопасности Украины».

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны одобрило соглашение о совместном с США инвестиционном фонде, открывающем путь к заключению с Вашингтоном ресурсной сделки. По его словам, сделка не предусматривает передачу полезных ископаемых Украины ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Президент США Дональд Трамп 26 февраля подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения об использовании природных ресурсов Украины. Визит намечен на 28 февраля.

Инициатива Дональда Трампа продолжать помощь Украине, если Киев предоставит доступ к редкоземельным металлам, является предложением о покупке помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 февраля Трамп отметил, что намерен получить украинские редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. Однако украинская сторона пока не подписала соглашение. Затем Зеленский утверждал, что в проекте соглашения значилось требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых и он от него отказался. В качестве причины глава киевского режима назвал отсутствие в договоре гарантий безопасности и назвал предложение США «несерьёзным разговором».